ظريف يدعو لتطوير وثيقة التعاون بين إيران وروسيا

2020/08/02 | 18:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظري , الاحد , إلى تطوير وثيقة التعاون طويلة الأمد بين إيران وروسيا، بما يتفق ومستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.جاء ذلك خلال اجتماع ظريف مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي في طهران اليوم الأحد.وقال ظريف ان أهمية العلاقات […]

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