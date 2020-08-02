خواطر ما بعد افتضاح اللعبة القذرة! - مشعل يسار

2020/08/02 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار ======لا بد من استنتاج بعض الأمور من معاناتنا إبان جائحة الكورونا المزعومة حين اجتاح الخوف عقول الناس أكثر مما اجتاح أجسادهم أبو الطيب الكوروني، فأعمى الخوف أبصارهم وأظلمت الهواجس عقولهم، وصرت ترى بينهم حتى شيوعيين، بدلا من أن يقاوموا الظلم بجرأة الثوري ويدركوا الأمور بخفاياها وتعقيداتها ركبوا عواطفهم وساروا في ركاب المتآمرين الظالمين برعبهم وخذلانهم وصمتهم عن الجريمة النكراء المتمثلة لا في ال ......





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