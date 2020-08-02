التوزيع الجغرافي الى الاصابات الـ 222 بـ كورونا المسجلة اليوم في الرصافة

2020/08/02 | 18:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاحد، عن تسجيل 222 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 86 اصابة سجلت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.وقال الساعدي في بيان تلقت”تقدم”، نسخة منه ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم 222 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:- – 86 حالة خلال الرصد للوبائي …

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