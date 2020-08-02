قائد عمليات البصرة: تهديد احدى العشائر عبر مواقع التواصل لن يمر مرور الكرام

2020/08/02 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

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قائد عمليات البصرة الواء الركن أكرم صدام مدنف

يوجة بعدم استخدام الإعلام كوسيلة ضغط على الطرف الآخر في المشاكل العشائرية وأن ماتم تداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص فديو التهديد الأحد العشائر في قضاء الزبير لن يمر مرور الكرام

وأضاف تمكنت القوات الأمنية من إعتقال المتسببين وهم الآن قيد التحقيق علينا تحكيم العقل والقانون في جميع القضايا خصوصا الجانب العشائري أما عملية التشهير والتهديد واستخدام الطرق الملتوية عبر مواقع الفيس بوك ستضع الجميع في دائرة المطلوبين للقضاء

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