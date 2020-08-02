2020/08/02 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- كركوك

اعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، اليوم الاحد، اعتقال امرأة تحمل الجنسية السور ية، اقدمت على سرقة احدى الدور السكنية بالمحافظة.قياد

وقالت القيادة في بيان "بأشراف قائد شرطة محافظة كركوك والمنشات اللواء ( علي كمال عبد الرزاق ) القت مفارز مديرية مكافحة اجرام كركوك بأمرة العميد ( قيس عامر ناجي ) و ضابط شعبة مكافحة إجرام العدالة القبض المتهمه (ك – أ – ع) سورية الاصل".

وتابع "ومن خلال التحقيق معها أعترفت بسرقة مبلغ قدره ( سبعة مليون دينار عراقي مع مخشلات ذهبية وبطاقة كي كارت) من احد الدور في منطقة حي الخضراء وصدقت اقوالها قضائياً وأجري كشف الدلالة على محل الحادث من قبل قاضي التحقيمحافظق المختص وفق أحكام المادة(446".)

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

قائد عمليات البصرة الواء الركن أكرم صدام مدنف

يوجة بعدم استخدام الإعلام كوسيلة ضغط على الطرف الآخر في المشاكل العشائرية وأن ماتم تداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص فديو التهديد الأحد العشائر في قضاء الزبير لن يمر مرور الكرام

بغداد اليوم _ متابعة

أعلن قائد جهاز مكافحة الارهاب، الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الأحد، عن عملية كبرى مرتقبة لملاحقة بقايا تنظيم داعش في البلاد.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية "واع"، عن الساعدي قوله: "شخّصنا الأسلو

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على خمسة متهمين بترويج وتعاطي المخدرات في العاصمة بغداد.

وذكرت مديرية الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "مفارز المديرية العامة لل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اعتقال امرأة تحمل الجنسية السورية اقدمت على سرقة مبالغ مالية في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اعتقال امرأة تحمل الجنسية السورية اقدمت على سرقة مبالغ مالية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).