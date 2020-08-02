2020/08/02 | 18:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائممقام قضاء الغراف في ذي قار حسن الخفاجي، اليوم الاحد، استقالته احتجاجا على الاعتداء الذي تعرض له الطفل العراقي من قبل عناصر قوات حفظ القانون.وقال الخفاجي في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه “اذا كان القانون يطبق بهذه الطريقة الوحشية التي تخالف الشرع والأخلاق والانسانية بحق طفل يتيم اعزل مهما كان خطئه وجريرته، فأني …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول محلي يستقيل من منصبه احتجاجا على الاعتداء الذي تعرض له الطفل العراقي وكالة تقدم الاخبارية.

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