الخالصي يحرّم المشاركة في الانتخابات القادمة ترشيحاً وانتخاباً

2020/08/02 | 19:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حرّم المرجع الديني آية الله العظمى محمد مهدي الخالصي المشاركة في الانتخابات القادمة ترشيحاً وانتخاباً باعتبارها “مشروعاً للعدو الغازي الذي تجب مجابهته بكل الوسائل المشروعة”، ودعا الخالصي في رده على استفتاء ورد من “نخبة من المقاطعين للعملية السياسية الامريكية في العراق” بشأن الانتخابات إلى “المقاومة السلبية الشاملة، لتعجيز العدو من تحقيق أهدافه، بالدسائس الخادعة، وحمله […]

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