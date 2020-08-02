الضاري يحذر من انتخابات مبكرة وسط فوضى السلاح وغياب الحوار الوطني

2020/08/02 | 19:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد الامين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري جدد تحذيره من خطورة اجراء الانتخابات المبكرة وسط فوضى السلاح المنفلت وسطوة الفاسدين فضلا عن غياب الحوار الوطني.

الضاري دعا في تغريدة على تويتر، المجتمع الدولي الى عدم تأييد أجراء الانتخابات المبكرة من غير تصحيح مسار العملية السياسية التي بُنيت على أساس المحاصصة المقيتة على حد وصفة.

هذا جدد الشيخ جمال الضاري دعواته الى جميع القوى الوطنية للعمل وفق مصلحة وطنية خالصة لإعادة ثقة الشعب العراقي بالعملية السياسية ولتجنب تكرار الاخطاء الماضية كما حدث في الانتخابات السابقة من سرقة وتزوير وحرق للنتائج على يد مافيات السلاح والفساد.

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