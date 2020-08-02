ميسان بلا وفيات لليوم الثالث وانخفاض ملحوظ بعدد الإصابات  

2020/08/02 | 19:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، الأحد، عن عدم تسجيلها أي حالة وفاة بكورونا منذ ثلاثة أيام.وقالت الدائرة في بيان أصدرته انها سجلت انخفاضا ملحوظا ومنذ أكثر من ثلاثة أيام بعدد الإصابات ،معربة عن تفاؤلها لعدم تسجيل حالة وفاة اثناء تلك الفترة وأشار البيان الى ان ميسان سجلت اليوم 55اصابة و58حالة شفاء.وأوضح بان […]

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