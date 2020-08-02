2020/08/02 | 19:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت الشرطة البريطانية وصحيفة “صنداي تايمز” توقيف وزير سابق يشغل مقعدا نيابيا حاليا بعد اتهامات باغتصاب واعتداء جنسي.ولم يكشف اسم السياسي، لكن الشرطة قالت في بيان إنها فتحت تحقيقا بعد اتهامات تتعلق باعتداءات وأعمال عنف جنسي في أربعة حوادث منفصلة.وقال البيان إن “جهاز شرطة العاصمة تلقى الجمعة 31 تموز/ يوليو إدعاءات تتعلق بأربعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيف وزير بريطاني سابق بتهمة الإغتصاب والاعتداء الجنسي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقيف وزير بريطاني سابق بتهمة الإغتصاب والاعتداء الجنسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).