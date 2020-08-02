شذرات من مذكراتي مع التاريخ- 2 - على جدار ثورتنا المغدورة رقم : 286 - جريس الهامس

2020/08/02 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جريس_الهامس شذرات من مذكراتي مع التاريخ -2 -على جدار ثورتنا المغدورة رقم : 286 قبل جريمة ترسيبنا عمداً في الصف الثالث من كلية الحقوق عام 1955 لوضع صفر لنا في مادة - التجارة البرية - في الإمتحان الكتابي والشفهي أيضاً لم أكن أصدق أن أستاذاً متخرجاً من ( السوربون ) أرقى جامعات العالم كالدكتور (رزق الله أنطاكي ) يحمل حقد الإنتقام على تلاميذه بهذا الشكل في العالم كله......



جاء موعدالإمتحان في حزيران وكنا ......





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