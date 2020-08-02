باحث امريكي : سياسة ترامب الخارجية فوضوية مطلقة وتخدم مصالحه الذاتية

2020/08/02 | 19:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد الكاتب والمحلل السياسي الامريكي كيفن باريت تعليقا على مقال كتبته وكيلة وزارة الخارجية السابقة في عهد ادارة اوباما ويندي شيرمان في مجلة فورين بوليسي أن السياسة الخارجية لادارة الرئيس الحالي دونالد ترامب تعتبر كارثة للمتورطين وان التدخل الاجنبي في الانتخابات لصالح ترامب الذي اتهم روسيا كان من قبل الكيان الاسرائيلي الذي […]

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