رحيل الفنان الفلسطيني عبدالحي مسلم

2020/08/02 | 19:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نعت وزارة الثقافة الفلسطينية الفنان عبدالحي مسلّم الذي رحل وهو بعيد عن وطنه، تاركًا إرثًا فنيا من عشرات اللوحات التي تجسد الذاكرة والتراث الفلسطيني.وأشار بيان عن الوزارة ، اليوم الأحد، ان مسلّم توفي امس السبت، في العاصمة الأردنية عمان عن عمر ناهز 87 عاما، بعد رحلة كفاحية ونضالية وفنية قضاها دفاعاً عن قضية […]

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