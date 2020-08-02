مستشار الكاظمي: الحكومة وعدت المفوضية بتقديم جميع التسهيلات لإجراء الانتخابات في وقتها المحدد

2020/08/02 | 19:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، اليوم الأحد، أن المدة المتبقية لإجراء الانتخابات المبكرة مناسبة جدا للمفوضية لإكمال استعدادتها اللوجستية والفنية، وفيما أشار إلى أن الحكومة وعدت بتقديم جميع التسهيلات، أكد أن قانون الانتخابات سيحل نصف المشاكل الانتخابية في المناطق المتنازع عليها.

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