عراقيون يعلن تأييده لموعد الانتخابات المبكرة

2020/08/02 | 19:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف عراقيون، اليوم الأحد، تأييده لإجراء الانتخابات المبكرة الذي حدده رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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