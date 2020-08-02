وزير الشباب والرياضة يقرر اغلاق مسبح الشعب الاولمبي

2020/08/02 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

قرر وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اليوم الأحد) 2-8-2020(، إغلاق مسبح الشعب الاولمبي، بناءً على المناشدات التي وصلت من قبل المواطنين ، عقب انتشار مقاطع فيديو توثق وجود عدد كبير من مرتادي المسبح .

وأكد السيد الوزير في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان:" غلق مسبح الشعب بشكل نهائي جاء حفاظاً على المصلحة العامة، وتطبيقاً لقرارت خلية الازمة المتعلقة بالحد من انتشار ڤيروس كورونا".

واضاف ان:" الوزارة تقف مع جميع مقررات خلية الازمة ، وتعمل على تطبيقها بشكل كامل، لتسهم في توعية المجتمع بشكل فاعل، والمحافظة على الصحة العامة ".

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