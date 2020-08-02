2020/08/02 | 19:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرو ميسان يستنكرون الاعتداء الذي طال احد الاطفال في ساحة التحرير ويطالبون بمحاسبة الفاعلين وتقديمهم للعدالة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/02 | 19:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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