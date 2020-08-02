2020/08/02 | 19:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد عمليات البصرة : عدم استخدام الإعلام كوسيلة ضغط على الطرف الآخر في المشاكل العشائرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/02 | 19:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات البصرة : عدم استخدام الإعلام كوسيلة ضغط على الطرف الآخر في المشاكل العشائرية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات البصرة : عدم استخدام الإعلام كوسيلة ضغط على الطرف الآخر في المشاكل العشائرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).