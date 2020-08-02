بيلوسي تتهم ترامب بترويج معلومات مضللة حول وباء كورونا

2020/08/02 | 19:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بأنها لا تثق في ديبورا بيركس منسقة فريق العمل المكلف بمواجهة فيروس كورونا لدى البيت الأبيض، التي عينها الرئيس دونالد ترامب مؤخرا.وقالت بيلوسي في حديث لشبكة “إيه.بي.سي” اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى تحسين السيطرة على تفشي كورونا قبل إعادة فتح المدارس على نطاق واسع حتى …

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