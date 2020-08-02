العامري يعلن موقفه من الانتخابات المبكرة: هذا هو

2020/08/02 | 19:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الأحد، موقفه من موعد الانتخابات المبكرة الذي حدده رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال العامري في بيان مقتضب، 2 آب/أغسطس، "نرحبُ بإجراء الانتخابات المبكرة، ونعتقدُ أن الوقتَ الأفضل لها هو بداية شهر نيسان المقبل من العام 2021".

وتحفظت كتلة صادقون الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق، السبت، على الموعد الذي حدده رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي للانتخابات المبكرة، واقتحت موعدًا "أبكر".

وقال رئيس الكتلة عدنان فيحان، في بيان، 1 آب/أغسطس، إن "إجراء الانتخابات النيابية أصبح ضرورة لإعادة الثقة بين الجماهير والعملية السياسية".

وأضاف، "كلما كانت أبكر فهي أفضل، وباعتقادنا الشهر الرابع (نيسان/أبريل) أفضل"، عادًا أن "مدة 8 أشهر كافية لإكمال متطلبات إجراء الانتخابات".

وبيّن، أن هدف الموعد المقترح هو "إنجاز خطوات إعادة الثقة بطريقة صحيحة وبناءة، ولصعوبة تغير النظام الحالي أو طريقة انتخاب رئيس مجلس الوزراء ليكون انتخابه مباشرة من الشعب، لأننا نحتاج إلى تعديل دستوري واستفتاء شعبي وهو ما يصعب تحقيقه قبل إجراء الانتخابات المبكرة".

كما اقترح فيحان، "تعديل طريقة انتخاب المحافظين ليكون انتخابهم مباشرة من الشعب وإجراء الاستفتاء على ذلك في يوم الانتخابات النيابية المبكرة".

وقال القيادي في كتلة صادقون نعيم العبودي، في وقت سابق السبت، إن "الانتخابات المبكرة ستكون خطوة جيدة وفعالة، لأنّها ستحدد الثقل الحقيقي لكل من الأحزاب والكتل، وتبدّد وهم مواقع التواصل الاجتماعي"، داعيًا إلى "المشاركة الفعالة لكل من يريد الإصلاح والتغيير للأفضل"، فيما أشار إلى ضرورة "حلّ موضوع الكتلة الأكبر قبل الانتخابات، تجنّبًا لتكرار المشاكل نفسها".

وبعد ساعات على إعلان الكاظمي تحديد السادس من حزيران/يونيو من العام المقبل موعدًا للانتخابات المبكرة، غرّد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بعد منتصف الليل، داعيًا إلى موعد "أبكر" للانتخابات.

وقال الحلبوسي، إن "الحكومات المتعاقبة لم تنفذ برنامجها الحكومي ومنهاجها الوزاري ولم يتعدّ السطور التي كتبت به، مما أدى إلى استمرار الاحتجاجات الشعبية بسبب قلة الخدمات وانعدام مقومات الحياة الكريمة".

وأضاف، "من أجل العراق ووفاءً لتضحيات أبنائه، ندعو إلى انتخابات (أبكر) وعقد جلسة طارئة مفتوحة علنية بحضور الرئاسات والقوى السياسية للمضي بالاجراءات الدستورية وفقًا للمادة 64 من الدستور، فهي المسار الدستوري الوحيد لإجراء الانتخابات المبكرة، وعلى الجميع أن يعي صلاحياته ويتحمل مسؤولياته أمام الشعب".

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وفق شروط..



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