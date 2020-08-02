عدّاد كورونا: نحو 130 ألف إصابة في العراق والمئات وانخفاض معدلات الوفاة

سجل العراق أكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة
وقالت وزارة الصحة في بيان، 2 آب/أغسطس، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 14 ألف 399 نموذجًا جديدًا وسجلت 2447 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:
بغداد/ الرصافة: 222
بغداد/ الكرخ: 220
مدينة الطب: 47
النجف: 57
السليمانية: 26
أربيل: 202
دهوك: 49
كربلاء: 294
كركوك: 102
ديالى: 108
واسط: 84
البصرة: 472
ميسان: 55
بابل: 211
الديوانية: 5
ذي قار: 41
الأنبار: 28
المثنى: 19
نينوى: 175
صلاح الدين: 31
الشفاء: 2611 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة: 617
بغداد الكرخ: 384
مدينة الطب: 117
النجف: 87
السليمانية: 7
أربيل: 82
دهوك: 5
كربلاء: 126
كركوك: 212
ديالى: 162
واسط: 72
البصرة: 151
ميسان: 58
بابل: 163
الديوانية: 34
ذي قار: 50
الأنبار: 18
المثنى: 215
نينوى: 20
صلاح الدين: 31
الوفيات: 63 حالة، وكما يلي :
بغداد الرصافة: 7
بغداد الكرخ: 5
مدينة الطب: 3
النجف: 3
السليمانية: 3
أربيل: 7
كربلاء: 5
كركوك: 4
ديالى: 1
البصرة: 7
بابل: 7
الديوانية: 2
ذي قار:2
المثنى: 3
نينوى: 2
صلاح الدين: 2
مجموع الإصابات: 129151
مجموع حالات الشفاء: 91886
الراقدين الكلي: 32397
الراقدين في العناية المركزة: 498
مجموع الوفيات: 4868
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