2020/08/02 | 19:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الأحد، إلى نحو 130 ألف حالة، بعد تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة، فيما تراجعت حصيلة الضحايا.

سجل العراق أكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة

وقالت وزارة الصحة في بيان، 2 آب/أغسطس، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 14 ألف 399 نموذجًا جديدًا وسجلت 2447 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 222

بغداد/ الكرخ: 220

مدينة الطب: 47

النجف: 57

السليمانية: 26

أربيل: 202

دهوك: 49

كربلاء: 294

كركوك: 102

ديالى: 108

واسط: 84

البصرة: 472

ميسان: 55

بابل: 211

الديوانية: 5

ذي قار: 41

الأنبار: 28

المثنى: 19

نينوى: 175

صلاح الدين: 31

الشفاء: 2611 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة: 617

بغداد الكرخ: 384

مدينة الطب: 117

النجف: 87

السليمانية: 7

أربيل: 82

دهوك: 5

كربلاء: 126

كركوك: 212

ديالى: 162

واسط: 72

البصرة: 151

ميسان: 58

بابل: 163

الديوانية: 34

ذي قار: 50

الأنبار: 18

المثنى: 215

نينوى: 20

صلاح الدين: 31

الوفيات: 63 حالة، وكما يلي :

بغداد الرصافة: 7

بغداد الكرخ: 5

مدينة الطب: 3

النجف: 3

السليمانية: 3

أربيل: 7

كربلاء: 5

كركوك: 4

ديالى: 1

البصرة: 7

بابل: 7

الديوانية: 2

ذي قار:2

المثنى: 3

نينوى: 2

صلاح الدين: 2

مجموع الإصابات: 129151

مجموع حالات الشفاء: 91886

الراقدين الكلي: 32397

الراقدين في العناية المركزة: 498

مجموع الوفيات: 4868

اقرأ/ي أيضًا:

"موجة" قادمة من 4 دول..



منظمة الصحة العالمية تحذّر العراقيين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدّاد كورونا: نحو 130 ألف إصابة في العراق والمئات وانخفاض معدلات الوفاة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدّاد كورونا: نحو 130 ألف إصابة في العراق والمئات وانخفاض معدلات الوفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).