ائتلاف العبادي يحذر من تكرار خطايا انتخابات 2018

2020/08/02 | 19:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، اليوم الاحد، ان انتخابات 2021 حاسمة لمصداقية النظام السياسي وقدرته على الاستجابة للتحديات القائمة والمتوقعة.وقال الائتلاف في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “انتخابات 2021 حاسمة لمصداقية النظام السياسي وقدرته على الاستجابة للتحديات القائمة والمتوقعة”.واكد الائتلاف في بيانه، ان “خطايا انتخابات 2018 يجب ان لا تتكرر”، داعيا …

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