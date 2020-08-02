بايدن قرر اختيار واحدة من النساء الخمس الأقوى نائباً له في حال الفوز

2020/08/02 | 19:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – تنتشر الشائعات والتسريبات حول اختيار جو بايدن للمرشحة التي سيواجه معها دونالد ترامب في انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر، والتي قد تصبح أول امرأة تشغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة.وإذ تظهر بعض الدراسات أن هذا الخيار لن يكون له تأثير يذكر على نوايا التصويت للديموقراطي الذي يتقدم على الرئيس الجمهوري في […]

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