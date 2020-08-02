المعاناة ليست الألم عند بول ريكور - زهير الخويلدي

2020/08/02 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي ترجمة"اسمحوا لي ، بادئ ذي بدء ، أن أشكر رئيسكم ، جان جاك كريس ، على دعوته لإطلاع صباح هذا اليوم على المناقشة.



تختلف مساهمتي عنه في أنه لا يعتمد على الخبرة السريرية ، وبالتالي على تصنيف الاضطرابات النفسية ، ولكنه يستخدم فقط أكثر التجارب الإنسانية شيوعًا وعالمية.



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بالإضافة إلى ذلك ، ليس المقصود من مساهمتي إما توجيه الفعل العلاجي ، ولكن فقط لإلقاء الضوء على فهمنا للإنسان ، باعتباره القدرة على تح ......





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