الإقطاع والبورجوازية، المتكونين في عهد الاحتلال، لا يمكن أن يكونا إلا عميلين له.....2 - محمد الحنفي

2020/08/02 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي والشعب المغربي، فقد الكثير من الخيرات، التي أنتجها في عهد الاحتلال الأجنبي، وفقد الأكثر في عهد الاستقلال الشكلي، مما يجعلنا، نجزم، بأنه لم يستفد أي شيء من تكوين الإقطاع، والبورجوازية، من العملاء الذين يتوددون إلى الحكم المخزني، الذين يتحولون إلى وسيلة للسيطرة على الجماهير الشعبية الكادحة، الأمر الذي يترتب عنه: أن المستفيد من مرحلة الاستقلال الشكلي، هو الحكم الفاسد، وعملاء هذا الحكم، الذين، يمتدون، ......





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