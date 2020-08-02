2020/08/02 | 19:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، العميد يحيى رسول، اليوم الاحد، اعتقال منفذ تفجير العبوة داخل عجلة لنقل الركاب في بغداد.وقال رسول في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “يتابع القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، باهتمامٍ كبيرٍ ملف العناصر الإرهابية التي تحاول العبث بأمن البلاد، حيث وجه بمعرفة حيثيات حادثة انفجارعبوة ناسفة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال منفذ تفجير العبوة داخل عجلة لنقل الركاب في بغداد وكالة تقدم الاخبارية.

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