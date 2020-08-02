الناطق باسم القائد العام يعلن القبض على منفذ جريمة ارهابية خلال 24 ساعة

2020/08/02 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

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الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة===================يتابع القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، باهتمامٍ كبيرٍ ملف العناصر الإرهابية التي تحاول العبث بأمن البلاد، حيث وجه سيادته بمعرفة حيثيات حادثة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع داخل عجلة لنقل الركاب في منطقة الكرادة يوم ٢٩ /٧/ ٢٠٢٠ والتي أسفرت عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة خمسة آخرين والتوصل الى الفاعلين. حيث تمكن الابطال في جهاز الأمن الوطني ومن خلال الجهد الميداني والفني والاستخباري من التعرف على منفذ هذه العملية الإرهابية والتوصل الى معلومات دقيقة عنه وتحديد موقع تواجده، وبعد استحصال أوامر القبض القانونية، تم القاء القبض عليه خلال ٢٤ ساعة من ارتكابه هذه الجريمة من خلال مداهمة الوكر الذي كان يسكنه، كما ضبطت معدات التفجير المستخدمة في هذا الحادث الإرهابي، فضلا عن دلالات أخرى استعملها اثناء التنفيد، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصولياً.===============2 اب 2020

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