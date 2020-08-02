القبض على منفذ تفجير الكرادة الأخير خلال 24 ساعة من ارتكابه الجريمة

2020/08/02 | 19:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاحد، التعرف على منفذ عملية انفجار عبوة ناسفة في منطقة الكرادة الاسبوع الماضي.وقال رسول في بيان، تلقت / المعلومة / نسخة منه، ان “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بمعرفة حيثيات حادثة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع داخل عجلة […]

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