الحشد الشعبي يعلن تسجيل” صفر خروقات” في مناطق انتشاره بمحافظتين

2020/08/02 | 19:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كركوك اعلن مسؤول العلاقات في محور الشمال بالحشد الشعي علي الحسيني، الاحد، عن تسجيل اي خروقات في قواطع الحشد بمحافظتين.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قواطع انتشار الحشد الشعبي في محافظتني كركوك وصلاح الدين لم تشهد اي خروقات منذ تموز وحتى الان لافتا الى سجل الاحداث الامنية هو صفر خروقات “.واضاف الحسيني،ان”عمليات […]

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