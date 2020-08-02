القضاء يصدر بيانا بخصوص مناشدة الحقوقية ’’هدى الدليمي’’

2020/08/02 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعةقال المشرف على المركز الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار، اليوم الاحد، انه تم توجيه دعوة الى الناشطة الحقوقية هدى قيس الدليمي، بخصوص مناشدتها التي اطلقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وذكر البيرقدار في بيان ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى اطلع على المناشدة المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المواطنة الحقوقية هدى قيس الدليمي ونسب دعوتها للحضور الى مقر المجلس يوم الاحد القادم للقاء مع المختصين للوقوف على الاشكاليات القانونية المتعلقة بموضوعها بغية معالجتها وفق القانون".

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بغداد اليوم _ بغداد

دعا عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، جمال المحمداوي، هيأة النزاهة إلى الإسراع في كشفِ مصير التحقيقات في قضية "اونا أويل"، لاسيما بعدما قضت محكمة في لندن بسجن مدير سابق للشركة ثلاث سنوات.

وقال المحم

بغداد اليوم - بغداد

قال رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأحد، إن هدف تنظيم داعش كان الإبادة الجماعية ومحو الإيزيديين من الوجود، مؤكدا أهميةَ محاسبة المقصرين والمتسببين في دخول واحتلال داعش للمدن والقرى العراقية.

وفيما يلي نص كلمة رئيس الجمهور

بغداد اليوم-بغداد

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، في مدينة السليمانية، مع وزير الدفاع جمعة عناد، تطوير قدرات القوات الأمنية من نواحي التسليح والتدريب.

وذكر مكتب رئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الرئيس صالح، أكد خلا

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