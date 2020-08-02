الساعدي: عمليات كبرى لملاحقة بقايا عناصر داعش قريبا

2020/08/02 | 20:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، الفريق أول ركن، عبدالوهاب الساعدي، الأحد، قرب انطلاق عمليات كبرى لملاحقة بقايا عناصر داعش في البلاد....

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