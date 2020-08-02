ديالى تعلن استخدام اجهزة” cpap “.. ستنفذ ارواح الكثيرين من مصابي كورونا

2020/08/02 | 20:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت دائرة صحة ديالى، الاحد، عن بدء استخدام اجهزة متطورة ستسهم في انقاذ ارواح الكثيرين من مصابي فيروس كورونا.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” دائرة صحة ديالى استلمت اول وجبة من اجهزة التنفس المحمولة والمسماة” cpap ” من خلال التنسيق المباشر مع رئاسة جامعة ديالى والتي سيتم […]

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