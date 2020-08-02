الكناني: سنحارب الفاسدين في الرياضة العراقية

2020/08/02 | 20:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … اكد نائب رئيس نقابة الرياضيين العراقيين، الشيخ صباح الكناني، انه سيحارب الفاسدين في الرياضة العراقية، وقال الكناني في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ انه “في البداية الحمد لله والشكر أولاً ثم لمن منحني الثقة, ثم أشكر كل من هنأني عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة وأشكر الجميع على حسن مشاعرهم النبيلة والتي تطوقني بمضاعفة الجهد […]

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