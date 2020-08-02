الانبار تعلن وفاة قائد امني كبير اثر اصابة بفيروس كورونا

2020/08/02 | 20:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار، الاحد، وفاة قائد امني جراء اصابته بمرض كورونا .وقال كسار في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” مدير مركز شرطة الرمادي التعليمي العميد عبد السلام عبد علي توفي جراء اصابته بفيروس كورونا “.واضاف ان” الفقيد اصيب قبل ايام بوباء كورونا واخضع […]

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