الديوانية تعلن نفوق كميات كبيرة من الاسماك بهور الدلمج وتشكل لجنة تحقيقية بالامر

2020/08/02 | 20:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اعلنت محافظة الديوانية، الاحد، عن نفوق كميات كبيرة من الاسماك في هور الدلمج من دون معرفة الاسباب، مبينة انها شكلت لجنة تحقيقية لمعرفة الامر.وقال مستشار المحافظ الزراعي موسى الرازقي في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” هور الدلمج في محافظة الديوانية شهد نفوق اعداد من الاسماك دون معرفة الآساب”.واضاف انه “تم تشكيل لجنة […]

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