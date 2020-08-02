الناطق باسم القائد العام يعلن اعتقال منفذ تفجير الكرادة الأخير

2020/08/02 | 20:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الأحد، اعتقال منفذ عملية التفجير الأخير في منطقة الكرادة، وسط العاصمة، الأسبوع الماضي، والذي أودى بحياة شخصين.

وقال رسول في بيان، 2 آب/أغسطس، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يتابع باهتمامٍ كبيرٍ ملف العناصر الإرهابية التي تحاول العبث بأمن البلاد، حيث وجه بمعرفة حيثيات حادثة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع داخل عجلة لنقل الركاب في منطقة الكرادة يوم 29 تموز/يوليو، والتي أسفرت عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة خمسة آخرين والتوصل إلى الفاعلين".

وأضاف، أن "الأبطال في جهاز الأمن الوطني تمكنوا من خلال الجهد الميداني والفني والاستخباري من التعرف على منفذ هذه العملية الإرهابية والتوصل إلى معلومات دقيقة عنه وتحديد موقع تواجده".

وتابع، أن المتهم "اعتقل بعد استحصال أوامر القبض القانونية، تم بعد 24 ساعة من ارتكابه هذه الجريمة من خلال مداهمة الوكر الذي كان يسكنه، كما ضبطت معدات التفجير المستخدمة في هذا الحادث الإرهابي، فضلاً عن دلالات أخرى استعملها أثناء التنفيد، وقد اتخذت بحقه الإجراءات القانونية أصوليًا".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء 29 تموز/يوليو، إصابة خمسة أشخاص بتفجير استهدف باص نقل في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان مقتضب، إن "عبوة ناسفة انفجرت داخل عجلة نوع كيا، قرب محطة وقود الكيلاني مدخل الطريق السريع ببغداد".

وأضاف البيان أن الانفجار "أدى إلى جرح خمسة مواطنين كانوا داخل العجلة وحصول أضرار مادية بالعجلة".

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