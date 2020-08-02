عبد الوهاب الساعدي: العمليات الكبرى قادمة.. وننسق مع المخابرات

2020/08/02 | 20:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي، الأحد، أن قواته ستطلق "عمليات أمنية كبرى" خلال الأيام المقبلة.

وقال الساعدي في تصريح، 2 آب/أغسطس، إن "عمل جهاز مكافحة الإرهاب يركز على الجانب استخباري في جميع القضايا التي تتطلب مكافحة الإرهاب في البلاد"، مبينًا أن "عمليات الجهاز ضد بقايا تنظيم داعش مستمرة".

وأضاف، أن "جهاز مكافحة الإرهاب شخّص الأسلوب الجديد الذي استخدمه التنظيم"، كاشفًا أن "الأيام المقبلة ستشهد عمليات كبرى لملاحقة بقايا التنظيم".

كما أشار، إلى "وجود تنسيق مع جهاز المخابرات ووزارة الدفاع والشرطة الاتحادية بشأن عمليات ملاحقة فلول داعش".

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