إصابة عشرات عناصر الأمن باحتجاجات في برلين على تدابير احتواء كورونا

2020/08/02 | 20:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين-(أ ف ب) – أصيب نحو 45 شرطيا بجروح في موجة احتجاجات نهاية الأسبوع في برلين شملت تظاهرات ضد القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت الشرطة بينما تجمع المتظاهرون مرة أخرى بأعداد أقل الأحد.وأثارت الاحتجاجات التي لم يضع كثير من المشاركين فيها كمامات ولم يحافظوا على قواعد التباعد، موجة إدانات شملت […]

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