2020/08/02 | 20:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الاحد، عن انتشال اربع جثث من نهر دجلة، فيما اشارت الى ان البحث جار عن اثنتين اخريين.وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “زوارق النجدة ومفارز الغواصين تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من انتشال جثث ٤ غرقى ضمن مناطق ابو نؤاس .جسر ديالى.العطيفية.الفحامة”.واضافت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتشال اربع جثث من نهر دجلة والبحث جار عن اثنتين وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشال اربع جثث من نهر دجلة والبحث جار عن اثنتين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشال اربع جثث من نهر دجلة والبحث جار عن اثنتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).