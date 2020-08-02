عضو ديمقراطي في الكونغرس يصاب بكورونا من عضو جمهوري مصاب

2020/08/02 | 20:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أكد مكتب النائب الديمقراطى فى ولاية أريزونا راؤول جريجالفا اصابته بفايروس كورونا بعد انتقال العدوى اليه اثناء جلسة استماع مع النائب الجمهوري عن ولاية تكساس لوي جومرت ، الذي ثبتت إصابته بالفايروس يوم الاربعاء الماضي.وذكرت شبكة سي أن أن في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان جريفالجا انتقد في بيان له بعد […]

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