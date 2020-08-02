وزارة الشباب والرياضة تقرر إغلاق مسبح الشعب الأولمبي

2020/08/02 | 20:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة الشباب والرياضة إغلاق مسبح الشعب الأولمبي، بسبب تواجد عدد كبير من مرتادي المسبح.

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