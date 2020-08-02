الدفاع تمنح منتسبيها من المتوفين حقوق شهيد

2020/08/02 | 20:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، منتسبيها من المتوفين حقوق شهيد.

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