2020/08/02 | 20:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دجلة يبتلع 4 أشخاص.. وزوارق النجدة تواصل البحث عن جثتين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/02 | 20:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دجلة يبتلع 4 أشخاص.. وزوارق النجدة تواصل البحث عن جثتين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دجلة يبتلع 4 أشخاص.. وزوارق النجدة تواصل البحث عن جثتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).