القبض على 80 متهما ومخالفا في محافظة واسط

2020/08/02 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ واسط

أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الأحد، القبض على (11) متهما و(69)مخالفا، خلال ممارسات أمنية في المحافظة.

وذكر إعلام شرطة واسط، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "قائد شرطة واسط العميد الحقوقي احمدعبد الصاحب سلمان، اشرف على الممارسات الامنية والاستباقية والتي اثمرت على القبض على (11) متهما و(69) مخالفا".

وأشار بيان الشرطة، إلى "إحالة جميع المتهمين والمخالفين إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل، ومازالت الممارسات الأمنية مستمرة".

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