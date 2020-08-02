حزب الطبقة العاملة المستقل - وديع السرغيني

2020/08/02 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#وديع_السرغيني بداية وقبل الخوض في أي نقاش نظري أو سياسي حول مسألة التحالفات السياسية والطبقية من المنظور الماركسي القويم، لا بد وأن نتوقف قليلا عند مفهوم هذا الحزب ومشروعه ومهامه في مختلف مراحل بنائه، مشددين على طابع الحزب الطبقي، وعلى ارتباطه الوثيق بالطبقة العاملة وبمصالحها وبمشروعها المجتمعي الاشتراكي.وهي توضيحات لا بد منها لرفاق الطريق من المناهضين للرأسمالية وجميع أنصار الثورة الاشتراكية، حيث تلزمنا ال ......





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