ألعاب الطفولة في العراق - اسماعيل شاكر الرفاعي

2020/08/02 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي بعد انتشار فيديو : تعذيب الطفولة وتهشيم قدسية الأم ، وللأم قدسية خاصة لدى اولادها في جميع المجتمعات البشرية قديماً وحديثاً ، الا في مؤسسات الأمن والشرطة التي تنتجها المجتمعات الطائفية والفاشستية التي يسودها العنف وتكره الحوار ، أقول بعد مشاهدة الناس لهذا الفيديو لم تخرج مظاهرات مدوية تهز وتزلزل عروش الطغاة ، كما كان الجواهري يحب ان يعبر ( والمفارقة ان الجواهري حتى وفاته كان صديقاً للطغاة ......





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