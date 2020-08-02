عودة لموضوع علامات الترقيم الحديثة في القرآن - سامي الذيب

2020/08/02 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب أود أولا أن اشير لمتابعي بأني قررت وضع كل كتبي العربية وغير العربية مجانا للجميع (قرابة 70 كتاب)، بإستثناء ترجماتي الفرنسية والإنكليزية والإيطالية للقرآنويمكنكم تحميلها من موقعي: https://www.sami-aldeeb.com/livres-books/ارجو تعميم هذه المعلومة على معارفكم لعل فيها بعض الفائدة--------أثير حا ......





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