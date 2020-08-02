2020/08/02 | 21:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..يشارك مدرب المنتخب الوطني لكرة الطائرة، علاء خلف، خبراته مع مدربي العالم في روسيا.وقال خلف في تصريح لوكالة/ المعلومة/، ان “الاتحاد الروسي للكرة الطائرة، وجه دعوة لي لحضور ورشة عمل دولية لمدربي الكرة الطائرة”.واضاف ان “الورشة سيقدمها مدرب المنتخب الروسي للرجال فلاديمير الكنو في مدينة كازان الروسية للفترة من 22-28 آب”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب وطني الطائرة يشارك خبراته مع مدربي العالم في روسيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب وطني الطائرة يشارك خبراته مع مدربي العالم في روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).