القضاء يطلق سراح “الطفل المعنف” بكفالة

2020/08/02 | 21:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..قرر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، اطلاق سراح “الطفل المعنف” محمد سعيد بعد اعتقاله على يد قوة امنية في ساحة التظاهر ببغداد، وادعائه لتعرضه للتعذيب عبد مقطع مصور اثار جدلاً واسعاً.وقال المشرف على المركز الإعلامي في مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار في بيان تلقته /المعلومة/، إن “رئيس مجلس القضاء الاعلى […]

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