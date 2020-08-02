تظاهرة في الناصرية تحت شعار أمك أمنة احتجاجاً ضد الاعتداء المستنكَر على الطفل

2020/08/02 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية – الزمان تظاهر المئات من ابناء ذي قار، الاحد، احتجاجا على حادثة الاعتداء المستنكرة من الشعب العراقي كله على الطفل.وقال مراسلنا ان المئات من ابناء محافظة ذي قار الجنوبية تظاهروا مساء اليوم في ساحة الحبوبي وسط الناصرية احتجاجا على حادثة اعتداء ضباط وعناصر قوات حفظ القانون على الطفل.واضاف ان المتظاهرين رفعوا لافتات “امك_امنه”، و […]

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